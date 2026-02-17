Cerveteri, furto nel parcheggio dell’Eurospin: donna derubata mentre carica la spesa

Questa mattina nel parcheggio dell’Eurospin di Cerveteri, una donna è stata vittima di un furto mentre stava caricando la spesa in auto.

Secondo quanto raccontato dalla stessa vittima, l’episodio è avvenuto mentre stava sistemando le buste nel bagagliaio. Una donna, descritta come presumibilmente di origine sudamericana, le si è avvicinata rivolgendole la parola con una scusa, distraendola per alcuni istanti. Sarebbe stato proprio in quel momento che un complice, rimasto inosservato, ha sottratto la borsa che si trovava nel carrello della spesa.

La vittima si è accorta del furto solo pochi attimi dopo. Nella borsa erano custoditi documenti personali, chiavi e altri effetti di valore. “C’era tutto”, ha dichiarato amareggiata.

Fondamentale il supporto del direttore del supermercato, che si è immediatamente reso disponibile accompagnando la donna a casa per recuperare le chiavi dell’auto, dimostrando grande senso di responsabilità e umanità. L’episodio riaccende l’attenzione sui furti con destrezza nei parcheggi dei supermercati, una modalità purtroppo sempre più diffusa: mentre una persona distrae la vittima, un complice entra in azione approfittando di pochi secondi di disattenzione.