Cerveteri, Fratelli d’Italia: “Grazie ai volontari che armati di volontà e mezzi propri sanificano la città” – riceviamo e pubblichiamo:

“In questi giorni dove l’isolamento e la lontananza dai familiari, dagli amici, dal lavoro e dal quotidiano a cui ognuno di noi era abituato, dove in ogni notizia che passa sui TG o sui social, cerchiamo un’informazione che ci faccia sentire meno pesante quel senso di scoramento che inevitabilmente ci assale; Fratelli d’Italia Cerveteri LiberaMente vuole fare i complimenti e porgere i dovuti ringraziamenti a tutti i volontari che hanno raccolto il nostro appello lanciato qualche giorno fa, in cui chiedevamo a gran voce la sanificazione dei punti nevralgici della città, dove le persone per motivi di estrema necessità sono costrette a riunirsi, come farmacie, forni, supermercati, ufficio postale, ecc. A tutti i volontari, che in queste ore è per tutta la sera si stanno adoperando in maniera totalmente gratuita, armati di buona volontà e di mezzi propri, a chi ha fornito il disinfettante, a chi ha fornito le tute protettive, a chi ha fornito le protezioni, a chiunque stia partecipando materialmente o fornendo il materiale necessario, va il nostro più profondo ringraziamento.

Avete dimostrato, che i Cerveterani quando sono chiamati a mettere in campo l’amore per la loro città, sono capaci di manifestazioni che vanno oltre le differenze e oltre la burocrazia, sono capaci di lottare come un esercito a difesa della loro terra e della loro comunità, mettendo il bene comune al di sopra di ogni cosa. A tutti voi va il nostro plauso e grazie infinite per averci ascoltato e aver dimostrato che Cerveteri c’è!”.

Fratelli d’Italia Cerveteri LiberaMente