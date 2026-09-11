La struttura davanti all’ingresso della Banditaccia ospiterà la nuova biglietteria, gestita direttamente dal PACT. Inaugurazione alle 9:30 con il Direttore Vincenzo Bellelli e la Sindaca Elena Gubetti.

di Giovanni Zucconi

Cerveteri, finalmente riapre il Visitor Center. Il 16 settembre finisce la lunga attesa

Questa volta c’è la data. Dopo anni di attesa, il Visitor Center davanti all’ingresso della Necropoli della Banditaccia riaprirà al pubblico. L’appuntamento è per mercoledì 16 settembre, alle 9:30, quando sarà inaugurata la nuova biglietteria alla presenza del direttore del PACT Vincenzo Bellelli e della Sindaca di Cerveteri Elena Gubetti. Da segnalare che già il giorno precedente, martedì 15 settembre, il Visitor Center sarà aperto al pubblico.

Una notizia che aspettavamo da tempo di poter dare. A luglio avevamo raccontato che la struttura era pronta, e che restavano da definire gli accordi sindacali sulle mansioni del personale. “Noi siamo pronti”, aveva dichiarato Bellelli, senza però indicare una data precisa. Ora è un comunicato ufficiale del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia a fissare il giorno della riapertura.

Il Visitor Center era stato inaugurato il 22 giugno 2015. Dopo un primo periodo di attività come biglietteria e bookshop, era rimasto a lungo chiuso. Nel frattempo, si erano susseguiti richieste di riapertura, bandi, ricorsi e tentativi di individuare una nuova gestione. Nel maggio 2024 la struttura era tornata nella disponibilità del PACT, aprendo il percorso che ha portato alla tanto attesa riapertura.

Adesso l’edificio torna a svolgere una funzione concreta nell’accoglienza dei visitatori della Banditaccia. Sarà gestito direttamente dal Parco e ospiterà la biglietteria della Necropoli. Abbiamo già avuto modo di verificare che la struttura è completamente rinnovato nel design, negli arredi interni e negli impianti tecnologici.

Con questa riapertura, cambierà anche l’organizzazione dell’ingresso. I visitatori si raccoglieranno nel Visitor Center e, dopo aver acquistato il biglietto, accederanno all’area archeologica attraverso la cosiddetta sala Minissi, situata di fronte, che assumerà la funzione di sala-filtro. Devo dire che non avevo mai saputo che quella sala si chiamasse così. E anche questo recupero del nome originario, sconosciuto ai più, è un’iniziativa da lodare. Il Direttore Bellelli ci ha inoltre spiegato che questa riapertura fa parte di un progetto più ampio di riorganizzazione degli edifici accessori della Necropoli. La sala Minissi e il casale Mengarelli, nei prossimi mesi, saranno infatti dotati di nuovi sussidi didattici e multimediali.

Direttore del Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, Vincenzo Bellelli

Il 16 settembre si chiuderà così una lunga attesa. La riapertura del Visitor Center è un passo concreto per migliorare l’accoglienza di chi arriva a visitare la Necropoli della Banditaccia.