Condividi Pin 0 Condivisioni

Le proposte dell’Amministrazione comunale per il 25 Aprile

Cerveteri, ”Festa della Liberazione, ora e sempre Resistenza!”

“Per non dimenticare i valori della Resistenza. Per non dimenticare gli uomini e le donne che hanno sacrificato la propria vita per un’Italia libera dall’oppressione nazifascista. Per questo, come ogni anno, l’Amministrazione comunale di Cerveteri ha organizzato una serie di iniziative per commemorare la Festa della Liberazione del 25 Aprile.

“Il 25 Aprile di quest’anno sarà sicuramente diverso da tutti quelli passati. Non potremo sfilare per le vie della nostra città con i colori della pace e della nostra Italia, non potremo effettuare l’oramai consueta Festa degli Aquiloni lungo le spiagge di Campo di Mare. Ma non per questo interromperemo quella che nella nostra città è diventata negli anni una ricorrenza sempre più sentita – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – la mattina del 25 deporremo una corona di fiori al Monumento ai Caduti di Piazza Aldo Moro, in una cerimonia ovviamente priva di pubblico ma che riprenderemo e trasmetteremo in diretta streaming. Sarà un importante momento di comunità, per sentirci ancora più uniti in un momento così difficile”.

Abbiamo pensato anche un modo per far continuare la tradizionale Festa degli Aquiloni realizzata in collaborazione con l’AUSER. In queste ore, l’Amministrazione comunale di Cerveteri pubblicherà sui propri canali istituzionali e social un video-tutorial che illustra come realizzare un aquilone in casa utilizzando il semplice materiale presente in ogni abitazione.

Dopo averlo realizzato, colorato e decorato con i colori con i temi che richiamano la Festa della Liberazione, chi vorrà potrà esporlo dai balconi o dalle finestre, fotografarlo e inviarlo all’indirizzo e-mail istituito appositamente dall’Amministrazione comunale [email protected]

Abbiamo inoltre aderito all’appuntamento lanciato dall’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani d’Italia previsto per le ore 15:00: chi vorrà, come una immensa piazza virtuale, potrà intonare dalle finestre della propria abitazione i versi di “Bella Ciao”, canto simbolo della resistenza partigiana. Se ci manderete i video della vostra esibizione, li condivideremo insieme.

“Nella giornata di mercoledì – prosegue il Sindaco Alessio Pascucci – grazie alla generosità dell’Associazione AUSER, la nostra Protezione Civile ha consegnato ai bambini delle famiglie più in difficoltà dei kit completi per la realizzazione del loro aquilone. Un piccolo gesto che sa di normalità in questa situazione così difficile e nemmeno lontanamente immaginabile fino a poche settimane fa. Oggi, come non mai, è importante continuare a ricordare e celebrare la Festa della Liberazione. Continuare a rendere omaggio a tutti coloro che ci hanno reso la società democratica e libera che siamo oggi”.

In serata infine, alle ore 21:00, grazie alla collaborazione del lighting designer Claudio Carroccetto, l’Amministrazione comunale realizzerà un gioco di luci a tema Festa della Liberazione che verrà proposto in streaming sui canali social istituzionali”.