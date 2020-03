Cerveteri, Falconi (Italia Viva): “Per l’assegnazione degli aiuti si costituisca un coordinamento unitario in consiglio comunale”

Condividi Pin 22 Condivisioni

Cerveteri, Falconi

Anche in momenti così difficili i componenti del Comitato di Italia Viva Società Civile di Cerveteri trovano il modo di comunicare tra loro ed elaborare proposte. Maurizio Falconi, promotore del comitato e Consigliere comunale di Italia Viva, propone di istituire fin da subito una Unità di Coordinamento Unitaria costituita dall’intero Consiglio comunale al fine di definire, in maniera collegiale e trasparente, l’assegnazione degli aiuti economici previsti dal Governo a vantaggio dei cittadini di Cerveteri.

Il Governo ha infatti reso disponibili 400 milioni di euro da distribuire ai Comuni italiani al fine di erogare buoni spesa a persone e famiglie in difficoltà. Si tratta solo del primo provvedimento che il governo ha deciso di erogare ai cittadini tramite le Amministrazioni comunali per individuare le realtà di vero bisogno.

“Soprattutto in momenti come questi – dichiara Falconi – i cittadini hanno il diritto di conoscere i criteri e le modalità con cui saranno erogati i sussidi. Dobbiamo assicurare ai cittadini un percorso di assegnazione razionale e chiaro in modo che i cittadini siano consapevoli che gli aiuti economici vengano erogati in maniera corretta ed imparziale. Questo si può ottenere attraverso un percorso condiviso con tutto il Consiglio comunale, senza distinzione tra maggioranza e opposizione. Scriverò una lettera al Sindaco Pascucci – conclude Falconi – per trovare una modalità idonea, visto il momento, per poter riunire il Consiglio comunale al fine di valutare unitariamente le linee guida operative per la distribuzione delle risorse nella nostra comunità”.

Maurizio Falconi – Consigliere Comunale ITALIA VIVA