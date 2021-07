Cerveteri, Etruria Eco Festival 15: Radio Rock media partner ufficiale

La storica emittente radiofonica Radio Rock, dedicata al rock, sposa l’Etruria Eco Festival, la manifestazione che si svolgerà in riva al mare a Cerveteri

La 15esima edizione di Etruria Eco Festival, che quest’anno si svolge sul Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare avrà un media partner straordinario: Radio Rock.

La storica emittente radiofonica che dal 1984 trasmette il meglio della musica rock mondiale farà da cornice infatti sulle proprie frequenze ai grandi concerti della manifestazione estiva che nel mese di agosto vedrà sulla spiaggia di Cerveteri alternarsi artisti e gruppi che hanno segnato la storia della musica, come i Subsonica, Negrita, Vasco Brondi, La Rappresentante di Lista e Coma_Cose.

La radio, on air sulla frequenza in FM 106.6, pubblicizzerà e dedicherà degli spazi dedicati all’interno del proprio palinsesto giornaliero alla manifestazione estiva di Cerveteri, che nel pieno spirito della storia della kermesse, ha in programma tutti eventi ad ingresso gratuito.

“Siamo onorati che una radio storica, apprezzata da tantissimi ascoltatori, da sempre sulla cresta dell’onda come Radio Rock, abbia accettato di tornare ad essere media partner ufficiale di Etruria Eco Festival – dichiara Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – già alcuni anni fa Radio Rock è stata al nostro fianco in questa grande manifestazione, e quest’anno, nell’anno in cui celebriamo il 15esimo anno ininterrotto di musica e spettacolo non possiamo che essere felici di poter contare nuovamente sulla loro presenza”.

Potete ascoltare Radio Rock anche in streaming sul sito www.radiorock.it