Cerveteri, Elena Gubetti chiude la campagna elettorale in Piazza Aldo Moro con Nicola Zingaretti

La candidata Sindaca di Cerveteri per la coalizione Esserci 3.0 invita i cittadini all’evento di chiusura in vista del ballottaggio

“Oggi a partire dalle ore 20:30 saremo in Piazza Aldo Moro per chiudere insieme alle cittadine e cittadini di Cerveteri la campagna elettorale. Una campagna elettorale lunga, impegnativa, ma che ci ha visto tra la gente, con le famiglie, per conoscere le esigenze e le necessità delle persone e dei territori.

Siamo pronti ad amministrare questa città, con competenza, onestà e passione per continuare il lavoro svolto e continuare a garantire una stabilità politica e amministrativa ad una città che merita di avere ancora una classe dirigente responsabile. A sostegno della mia candidatura interverranno il Presidente della Regione Lazio On. Nicola Zingaretti e altri amministratori locali di Comuni e città limitrofe”.

A dichiararlo è Elena Gubetti, candidata Sindaca della Coalizione ESSERCI 3.0, invitando la cittadinanza a partecipare alla festa di chiusura della campagna elettorale per il ballottaggio di domenica 26 giugno.

“I cittadini devono essere consapevoli di quanto sia diversa la squadra di Governo che mi sostiene e che è pronta a raccogliere con conoscenza e preparazione amministrativa le sfide che Cerveteri dovrà affrontare nei prossimi anni – dichiara la Gubetti – domenica la nostra città dovrà scegliere tra un futuro dove saranno messi al centro i diritti di tutti i cittadini e le cittadine, italiani e stranieri, dove lavoreremo per garantire legalità, inclusione e attenzione agli ultimi, dove territori e borghi saranno avvicinati, resi fruibili da tutti, dove i giovani possano restare per creare il loro futuro e gli anziani possano avere i servizi di cui hanno bisogno oppure decidere se tornare al passato consegnando la città a chi ha dimostrato con il suo operato di non essere pronto a governare per il bene di tutti”.

“Vi aspetto – conclude la Gubetti – tutti domani sera per una grandissima festa in piazza con la musica della cover band “CiaoRino” e stand enogastronomici”.