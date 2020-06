Condividi Pin 84 Condivisioni

Lo rende noto il Comune di Cerveteri

Cerveteri, dopo le limitazioni del Covid-19 riaprono i giochi per bambini nei parchi pubblici – Una sanificazione continua che già da alcuni giorni avviene nelle ore notturne, con materiale non nocivo per le persone e per gli animali. Così come previsto dal DPCM sull’allentamento alle misure restrittive nella nuova fase di contenimento alla diffusione del virus COVID-19, sono stati riaperti e resi nuovamente accessibili i giochi per i bambini nei parchi pubblici della città.

“Ogni notte viene effettuata una attenta e accurata sanificazione di tutti i giochi presenti nelle aree pubbliche della nostra città – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti – questo per rispettare le normative presenti nell’ultimo DPCM e riconsegnare dunque alla città e ai bambini i propri spazi di gioco e convivialità all’aperto. Ovviamente, come in ogni attività, è fondamentale che si osservino le basilari regole del distanziamento sociale tra le persone di almeno un metro e che si evitino le forme di assembramento. I parchi che hanno riaperto i cancelli sono quelli di Parco INA Casa in Viale Manzoni, Parco Borsellino, il Parco di Via Luni, il Parco di Via dei Tirreni a Cerenova, Parco Vannini e Parco Giordano a Valcanneto. Rimangono invece ancora chiusi i campetti sportivi di Parco Borsellino, Via Luni e Via Corelli, in quanto ancora non sono consentiti gli sport di squadra”.