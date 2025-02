Cerveteri dopo il turno di riposo tre gare verità, Lupi: “Ora vogliamo vicino i nostri tifosi, con loro possiamo arrivare lontano” –

La pausa di domenica prossima servirà pe ricaricare le pile, per poi concentrarsi alle prossime tre gare, che sicuramente non saranno decisive, ma indicative per la salvezza. Il Cerveteri vuole cambiare marcia e punta sui prossimi incontri, dove affronterà Tolfa, Vescovio e Ostia Antica. Tre gare, in cui, serve concentrazione e testa per avere la meglio. La sconfitta di domenica è stata archiviata, occorre mettere il fianco ai prossimi impegni. I Cervi, in queste gare, vogliono ritrovare oltre che la vittoria, anche il pubblico, sembra distaccato nelle ultime giornate. “In effetti vorremmo più sostegno – ha detto il presidente Andrea Lupi – . Ci piacerebbe che i tifosi mettessero la stessa passione che ci mettiamo noi, giocatori e dirigenti. Sarebbe bello se ci fosse più gente sugli spalti”. Un appello che si spera venga raccolto, perché questa squadra ha bisogno dell’aiuto dei tifosi per raggiungere la salvezza.