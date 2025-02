Cerveteri, domani chiuso il plesso Don Milani di Valcanneto

Guasto imprevisto all’impianto di riscaldamento

Si rende noto che a causa di un imprevisto guasto verificatosi sull’impianto di riscaldamento, in questi minuti sto emettendo ordinanza di chiusura per la scuola Don Milani di Valcanneto per la giornata di domani, venerdì 14 febbraio.

Questo pomeriggio, i tecnici sono stati impegnati per tentare di risolvere immediatamente la problematica: è stato ordinato il pezzo di ricambio e già nella giornata di domani è previsto l’intervento di sostituzione

Come sempre, vi terrò tempestivamente e puntualmente aggiornati sull’evolversi della situazione.

Lo comunica, in una nota, il sindaco Elena Gubetti