Operazioni dalle ore 23:00 alle 3:00 del mattino. Il Comune invita i cittadini a tenere chiuse porte e finestre, proteggere alimenti e indumenti e prestare particolare attenzione agli animali domestici.

Cerveteri, disinfestazione su tutto il territorio comunale: intervento nella notte tra il 6 e il 7 novembre –

CERVETERI – Nuovo intervento di disinfestazione sul territorio comunale di Cerveteri. L’Amministrazione comunale ha annunciato un trattamento adulticida programmato per la notte tra venerdì 6 e sabato 7 novembre 2026, con l’obiettivo di contrastare la presenza di insetti adulti e contribuire alla tutela dell’igiene e della salute pubblica.

Le operazioni interesseranno l’intero territorio comunale e prenderanno il via alle ore 23:00 di venerdì, per concludersi indicativamente alle ore 3:00 del mattino successivo, secondo quanto riportato nell’avviso diffuso dal Comune.

L’intervento rientra nelle attività di controllo e contenimento degli insetti infestanti, attraverso trattamenti specifici destinati ad agire sugli esemplari adulti.

Particolare attenzione viene rivolta alla collaborazione dei cittadini, fondamentale per consentire agli operatori di svolgere le attività nelle migliori condizioni di sicurezza.

Le raccomandazioni alla cittadinanza

Attraverso la comunicazione ufficiale, il Comune di Cerveteri invita i residenti ad adottare alcune semplici ma importanti precauzioni durante lo svolgimento del trattamento.

In particolare, si raccomanda di mantenere chiuse porte e finestre delle abitazioni, evitare di lasciare all’esterno alimenti e indumenti, tenere gli animali domestici all’interno delle case e non sostare nelle aree interessate dalle operazioni fino alla conclusione dell’intervento.

Si tratta di accorgimenti necessari per limitare l’esposizione ai prodotti impiegati e favorire il regolare svolgimento delle attività di disinfestazione.

Prevenzione e collaborazione per la tutela del territorio

La disinfestazione rappresenta uno degli strumenti utilizzati per contenere la proliferazione degli insetti infestanti, soprattutto nelle aree urbane e residenziali.

Accanto agli interventi programmati, resta fondamentale il contributo della popolazione attraverso comportamenti responsabili e una costante attenzione alla pulizia e alla prevenzione.

L’Amministrazione comunale ringrazia anticipatamente i cittadini per la disponibilità e la collaborazione, ribadendo l’importanza del rispetto delle indicazioni diffuse.

L’appuntamento è dunque per questa notte, tra venerdì 6 e sabato 7 novembre, dalle ore 23:00 alle 3:00, con un intervento che coinvolgerà tutto il territorio di Cerveteri.