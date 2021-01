Share Pin 0 Condivisioni

Il veicolo in sosta è rimasto schiacciato dal palo precipitato nelle ultime ore

Cerveteri, crolla un lampione su un’auto in Via dei Fratelli Ferretti –

Ancora danni sulle auto private a Cerveteri, forse anche in questo caso l’incidente è stato causato dal maltempo.

Il lampione è crollato nelle ultime ore in Via dei Fratelli Ferretti, vicino l’incrocio con Via Francesco Silvio Ferretti.

Un’auto in sosta è rimasta schiacciata dalla luminaria, ma per fortuna non risultano feriti.