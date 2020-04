Condividi Pin 27 Condivisioni

Ingressi contingentati e solamente su prenotazione

Cerveteri, COVID-19: da lunedì riapre l’Isola Ecologica

L’Assessorato alle Politiche Ambientali del Comune di Cerveteri insieme alla Camassambiente rende note le modalità di riapertura dell’Isola Ecologica di Via Settevene Palo Nuova, che avverrà a partire da lunedì 4 maggio 2020.

Modalità di ingresso contingentate, su prenotazione e adottando tutte le misure di distanziamento sociale e di protezione personale: in questo modo riprenderà il servizio che permetterà alla cittadinanza di conferire autonomamente i propri rifiuti.

Per poter usufruire del servizio in questa determinata fase, è necessario prenotarsi compilando il form disponibile al link: https://forms.gle/KYPuWurYuaYD5Kpi8

La compilazione del modulo chiede l’inserimento dei dati del titolare dell’utenza TARI. L’accesso all’Isola Ecologica è riservato solo ed esclusivamente all’utente oppure ad un suo delegato, che dovrà rispettare orario dell’appuntamento e giorno di conferimento. Si potrà entrare una sola persona per volta indossando guanti e mascherina, osservando il mantenimento della distanza interpersonale dall’operatore in servizio.

Entro due giorni lavorativi dalla data di compilazione della domanda, l’utente riceverà indicazione della data e dell’ora di conferimento. Chi avesse difficoltà nel compilare il form online, può rivolgersi all’Eco-Sportello sito all’interno dell’Isola Ecologica nelle giornate di martedì, giovedì e sabato dalle ore 08:30 alle ore 12:30 oppure chiamare il numero verde 800996998 (da numero fisso) e 0805569000 (da cellulare).

“Così come altri servizi – ha dichiarato l’Assessora alle Politiche Ambientali Elena Gubetti – anche l’Isola Ecologica di Via Settevene Palo Nuova è pronta a riaprire. Con le dovute accortezze ovviamente, che garantiranno tutela e sicurezza sia ai dipendenti che ai cittadini. Con l’occasione ci tengo a fare un ringraziamento a tutti gli operatori del servizio di igiene urbana che anche in questo periodo di estrema difficoltà hanno continuato a lavorare con serietà e minuziosa dedizione al servizio della collettività. A loro tutti, il mio più sentito ringraziamento e l’augurio di un buon lavoro”.