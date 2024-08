Un altro fine settimana di controlli dei Carabinieri per garantire sicurezza ai residenti di Cerveteri. 6 persone denunciate e 9 patenti di guida ritirate e quasi 4.000 conducenti sottoposti ad alcool test speditivo.

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno condotto un ulteriore servizio coordinato di controllo del territorio, con particolare attenzione all’area del Comune di Cerveteri, ove in questi giorni si sta svolgendo la tradizionale “Sagra dell’uva”, appuntamento annuale che, oltre a rievocare le tradizioni storiche ceriti, costituisce polo di attrazione per migliaia di persone, locali piuttosto che vacanzieri e turisti fuori porta. Altissima è stata pertanto l’attenzione dei Militari, impiegati a decine nell’area, anche in abiti borghesi, al fine contrastare ogni forma di illegalità diffusa e, soprattutto, quelli connessi alla c.d. “malamovida”, spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato di ebbrezza in primis.



Il bilancio dell’attività, eseguita mediante l’effettuazione di veri e propri posti di blocco in aree a elevata circolazione stradale, è stato di quasi 4.000 automobilisti sottoposti a controllo speditivo con precursore “alcool test”, circa 200 persone identificate e circa 150 veicoli controllati. Nelle maglie degli approfonditi controlli sono caduti vari conducenti sorpresi con tasso alcolemico proibito: 4 quelli segnalati all’Autorità Giudiziaria civitavecchiese, sia per guida in stato di ebbrezza e che sotto l’effetto di oppiacei. Uno di questi, pure recidivo, è stato sorpreso alla guida della sua automobile con un tasso alcolemico circa quattro volte quello consentito per Legge. Altri 6 automobilisti sono stati invece sanzionati amministrativamente poiché trovati alla guida con un tasso compreso tra 0,5 e 0,8 g/l.



Nella circostanza, sono state elevate sanzioni al c.d.s. per oltre 6.000 euro, ritirate 9 patenti di guida e posti sotto sequestro, per varie ragioni, 3 veicoli.

L’occhio vigile dei Militari ha poi consentito di sorprendere, in due distinte circostanze, 2 soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti in flagranza di reato a cedere hashish: condotti nella Caserma di Via Sandro Pertini, i pusher sono stati anch’essi denunciati all’Autorità Giudiziaria, lo stupefacente posto sotto sequestro e i 3 assuntori identificati e segnalati alla Prefettura – U.T.G. di Roma. Una decina invece gli assuntori identificati e segnalati in tutto il fine settimana nell’area.

Parallelamente, continua senza sosta anche la lotta alle infrazioni in materia di conservazione e somministrazione di prodotti ittici, a tutela della salute pubblica: ben 2 attività sono state sanzionate dai Carabinieri della Sezione Navale della Compagnia di Civitavecchia, con una decina di chilogrammi di prodotti ittici sequestrati ai fini della confisca ed entrambi i titolari sanzionati con una contravvenzione pecuniaria di 1.500 euro ciascuno.

Analoghi controlli proseguiranno fino alla fine dell’estate, onde consentire a residenti e vacanzieri di trascorrere i propri periodi di riposo e svago all’insegna della sicurezza e della serenità.