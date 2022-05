Pronta per il primo match point

Cerveteri, Basket: la Rim vince gara 1 del campionato di Serie D

Un grande risultato è stato raggiunto dalla Rim Sport di Cerveteri che ha vinto la gara 1 dei quarti di finale del campionato di Serie D,​ battendo in volata la Montesacro.

Cerveteri, Basket: la Rim vince gara 1 del campionato di Serie D

La partita è stata aperta ed equilibrata fino agli istanti finali, ovvero quando i padroni di casa hanno sfruttato una maggiore lucidità e la spinta del pubblico per portare a casa la vittoria.

Il risultato finale recita 66-55, con il basso punteggio della seconda parte del match a sottolineare lo sforzo difensivo di entrambe le squadre. Sicuramente la serie rimane aperta, Montesacro si è dimostrata una squadra completa in grado di mettere in difficoltà gli avversari, con il proprio mix di gioventù ed esperienza.

E’ giusto sottolineare la presenza di un importante numero di tifosi, che non ha perso l’occasione di godersi questo storico appuntamento dei ragazzi di Cerveteri: è infatti il primo playoff di Serie D per questa giovane società. Il team allenato da Giorgio Russo e Gabriele La Rosa, e del Direttore sportivo Daniele De Stradis, oltre ad aver portato in bacheca 2 titoli lo scorso anno (Coppa del Centenario e Scudetto UISP), ha alzato ulteriormente l’asticella, conquistando l’accesso ai playoff per giocarsi addirittura il salto di categoria.

I playoff non danno un attimo di tregua e giovedì già si torna in campo a Roma, per gara 2, che potrebbe sancire il passaggio del turno della squadra di coach Russo, oppure l’allungamento della serie a gara 3.