Cerveteri, attivisti di Italia Viva: “Siamo i più concreti e coerenti”

“Con il sorriso e senza alcuno stupore leggiamo un articolo di un giornaletto locale, probabilmente imbeccato da qualche politico in cerca di poltrona per le prossime elezioni regionali, che ci accusa di essere “confusi”.

Come attivisti storici di Italia Viva ci teniamo a sottolineare che l’unica nostra “colpa” è proprio l’esagerata coerenza che ci ha sempre contraddistinto in questi anni che ci hanno visti protagonisti nella politica locale, come dimostra, per esempio, il determinate appoggio fornito al candidato CIVICO Gianni Moscherini.

Per le ultime elezioni comunali di Cerveteri la nostra posizione è stata determinata dal perseguimento tenace di dare uno sviluppo concreto alla nostra cittadina. Avendo questo scopo non era possibile dare il nostro appoggio alla coalizione di sinistra che ha dato solo recessione alla nostra cittadina e che invece di Anno Zero si sarebbe dovuta chiamare “Sviluppo ZERO”. Quindi la nostra posizione è stata lineare alle nostre battaglie condotte per anni e non per andare contro personaggi locali.

Nelle elezioni nazionali di domenica 25 settembre voteremo orgogliosamente il TERZO POLO a fianco di RENZI e CALENDA. Il vero voto utile è proprio nel votare TERZO POLO. Infatti nel caso il centrodestra non ce la facesse a vincere le elezioni i parlamentari eletti nel TERZO POLO si batteranno per dare continuità all’azione propulsiva e riformatrice tracciata dal Presidente Mario Draghi. Tutto nella più completa coerenza.

Riteniamo che l’attacco nei nostri confronti, a tre giorni dal voto, vuole essere un intralcio per la nostra attività di ricerca dei voti per il TERZO POLO. Replichiamo questi giornaletti e a questi personaggi che questo genere di attacchi non ci scalfiscono minimamente e che risponderemo colpo su colpo ad ogni ulteriore insinuazione. Anzi diamo appuntamento ai cittadini a dopo il voto per analizzare il risultato del TERZO POLO a Cerveteri, dove contiamo di essere protagonisti.

Gli attivisti di Italia Viva di Cerveteri Maurizio Falconi, Vittoria Marini, Luciano Lucci, Francesco Canicossa, Ahron Lucantonio, Quinta Donnini, Aldo Rinaldi, Nello Bartolozzi, Gabriele Rinaldi, Crescenzo Marra, Piero Moscardini”