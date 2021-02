Share Pin 7 Condivisioni

Cerveteri, ancora furti alle auto a Campo di Mare

Non si fermano i furti sul lungomare dei Navigatori Etruschi. Poco fa, come documentano le immagini in un post social, sarebbe stato infranto il vetro di una auto parcheggiata sul lungomare e asportato uno zaino con effetti personali. Il proprietario ha già sporto denuncia ai Carabinieri della frazione marina del comune etrusco.