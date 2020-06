Cerveteri, ancora code all’isola ecologica

Condividi Pin 1 Condivisioni

Monta la rabbia dei cittadini per una problematica che non è stata ancora risolta

Cerveteri, ancora file all’isola ecologica

Continua il problema delle code infinite all’isola ecologica di Cerveteri nel weekend, un problema non ancora risolto che causa lamentele e rabbia ai cittadini costretti ad aspettare anche un’ora per conferire i propri rifiuti in modo adeguato:

“È evidente che c’è qualcosa che non va… Acceso all’Isola ecologica di domenica… Quasi un’ ora di fila e non sono ancora arrivato. Siamo stati anche in curva e all’ingresso dei pullman bloccando per forza di cose l’accesso. Soluzioni da proporre? Quando la situazione è così caotica acceso più rapido, senza registrazione? Ripristino del conferimento sfalci nelle frazioni? Supporto degli operatori nello scarico per velocizzare l’operazione? O qualsiasi altra cosa, non ci dicano che non possono fare nulla (anche causa covid) che è la sempre la stessa scusa di tutti gli incompetenti.”