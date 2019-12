Condividi Pin 7 Condivisioni

“Sempre in prima linea per difendere il territorio”

Cerveteri, anche Pascucci dice No alla discarica di Tragliatella-

Anche il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci si è espresso dopo la partecipazione alla manifestazione contro la discarica a Tragliatella.

“Sempre in prima linea per difendere il territorio”.

“Dopo l’ordine del giorno presentato e approvato ieri all’unanimità dal Consiglio comunale, oggi in Piazza con la fascia tricolore insieme ad altri colleghi Sindaci per dire NO alla discarica di Roma a Tragliatella”.

Già qualche giorno fa, il Sindaco di Cerveteri si era espresso in merito alla vicenda : “Sono qui a Tragliatella insieme a tanti cittadini e amministratori locali per ribadire il

“No ai rifiuti di Roma, per difendere con la fascia tricolore i diritti di centinaia di migliaia di cittadini dell’area metropolitana che non vogliono essere vittime dell’irresponsabile scaricabarile di chi vuole mandare i rifiuti delle Capitale nei comuni limitrofi”.