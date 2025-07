Venerdì 18 luglio c’è “In direzione ostinata e contraria”, sabato 19 l’omaggio ai Pink Floyd e domenica 20 luglio “Viva De Andrè”. Ingresso gratuito a tutti e tre gli spettacoli

Cerveteri: al Parco della Legnara omaggio a Fabrizio De Andrè e ai Pink Floyd, tra musica e teatro –

Un tris di appuntamenti straordinari al Parco della Legnara a Cerveteri, tra poesia, cantautorato e grande musica, dal teatro ai concerti. Da venerdì 18 a domenica 20 luglio tre grandi spettacoli, un weekend dedicato alla figura intramontabile di Fabrizio De Andrè e ad una delle band che ha segnato pagine indelebili della musica mondiale, i Pink Floyd.

Si comincia venerdì 18 luglio, con “In direzione ostinata e contraria”, la storia di Giovanni e del suo viaggio in treno da Roma a Genova. Uno spettacolo che prende ispirazione da un verso di una canzone di Fabrizio De Andrè e che si collega alla condizione dei protagonisti, emarginati dalla società ma comunque lanciati in direzione ostinata e contraria alla ricerca della propria felicità nonostante le avversità della quotidianità di sempre.

Sabato 19 luglio è il momento dell’omaggio ad una band leggendaria: sul palco gli “Impulse”, con una serata tributo ai Pink Floyd. Chiude la terzina di serate, domenica 20 luglio, “Viva De Andrè”, un concerto-racconto della vita, dell’impegno civile e delle opere del mai dimenticato Faber. L’ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito ed avrà inizio alle ore 21:30.

“Teatro e grande musica, queste saranno le caratteristiche principali del weekend di eventi in programma al Parco della Legnara – ha dichiarato Francesca Cennerilli, Assessora alla Cultura del Comune di Cerveteri – tre appuntamenti di grande qualità che sono certa incontreranno il gradimento del pubblico. Gli eventi proseguiranno per tutto il mese di luglio e siamo in procinto di pubblicare quello di agosto: avremo l’onore di ospitare all’interno della nostra città artisti straordinari, di chiara fama nazionale con una lunga carriera alle spalle e amati dal grande pubblico”.

Il programma dell’Estate Caerite 2025 proseguirà per tutto luglio e agosto. Già a partire da martedì 22 luglio, con un evento di caratura internazionale: sul palco “The King of Blues” un progetto di cinque leggendari musicisti blues, Tony Coleman, Russell Jackson, Waldo Weathers, Vasti Jackson e Kenny “Blues Boss” Wayne, pronti ad infiammare il pubblico con le loro meravigliose sonorità uniche al mondo, in un tour che prevede pochissime tappe in tutta Europa.

Venerdì 25 luglio sarà il momento di un omaggio ad un’icona della musica mondiale: al Parco della Legnara, un ricordo alla carriera e alla vita di Amy Winehouse con lo spettacolo “L’Amore è un gioco a perdere”.

Sabato 26 luglio a salire sul palco di Piazza Santa Maria sarà la prestigiosa e rinomata Orchestra Sinfonica delle Cento Città, con un concerto-omaggio per i 150anni dalla nascita di Maurice Ravel.

Il giorno seguente invece, domenica 27 luglio sarà il turno del Gruppo Bandistico Cerite diretto dal Maestro Augusto Travagliati, che eseguirà marce brillanti e brani pop rivisitati.