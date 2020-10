Share Pin 9 Condivisioni

Ad andare al fuoco un bidone contenente catrame destinato alla posa della guaina. Danni anche all’interno

Cerveteri, fiamme sul tetto del Cinema –

Intorno alle ore 13 fiamme alte sono state avvistate nei pressi della terrazza della struttura in cui è ubicato il “Cinema Moderno” a Cerveteri. Immediato l’intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Locale.

Secondo le ricostruzioni fatte sul luogo ad andare al fuoco sarebbe stato un bidone contenente catrame destinato ad un intervento compiuto in questi giorni, sempre nei pressi del terrazzo della struttura, di posa della guaina sul tetto.

Grazie all’immediato intervento dei soccorritori le fiamme sono state prontamente domate pur causando nel contempo danni sia alla struttura che al cinema posto al suo interno come al lucernaio, al controsoffitto con la caduta di alcuni pannelli e alle poltrone della sala proiezione.

“Per il momento i Vigili del Fuoco non hanno concesso di nuovo l’agibilità alla struttura, le attività presso il cinema dunque restano ferme”, afferma uno dei gestori, contattato dalla nostra redazione, giunto immediatamente sul luogo al momento dell’incendio, ora impegnato nei rilevamenti dei danni causati dalle fiamme.

Segue video.

Cerveteri, fiamme sul tetto del cinema moderno Gepostet von Baraondanews.it am Mittwoch, 21. Oktober 2020

LA NOTA DEL CINEMA MODERNO

Il Cinema Moderno di Cerveteri informa che per uno spiacevole incidente

durante i lavori di rifacimento del tetto, la sala dovrà rimanere chiusa

per una settimana a partire da oggi, mercoledì 21 ottobre. Non appena

sarà ripristinata e messa in sicurezza i gentili spettatori verranno

informati sulla programmazione. Il Cinema Moderno si scusa per questa

interruzione nella certezza che il pubblico comprenderà le ragioni di una

pausa che non dipende dalla nostra volontà ma per lavori di

manutenzione straordinaria. . Arrivederci a presto. Cinema Moderno