Condividi Pin 10 Condivisioni

Il Movimento 5 Stelle punta i riflettori sul mondo della cultura e in particolare sugli artisti che più di altri hanno risentito e stanno risentendo del lockdown e delle normative anti-covid vigenti

“Cerveteri, aiutiamo gli artisti” –

Riflettori puntati sul mondo della cultura, dello spettacolo.

Se è vero che il lockdown ha causato notevoli problemi, a livello economico, a moltissime attività. Ad oggi c’è una categoria che continua a risentire dei suoi effetti e di quelli relative alle normative vigenti in materia di contrasto del diffondersi del covid-19: gli artisti.

A puntare i riflettori su questa ‘particolare’ categoria è il Movimento 5 Stelle di Cerveteri che ora chiama a raccolta anche l’amministrazione comunale per cercare di dare una mano alla categoria.

“I lavoratori di questo settore – hanno detto – non sono tutti attori, cantanti o cabarettisti famosi e strapagati”.

“Molte sono persone che riescono con la loro arte ad avere il necessario per sostenere semplicemente le proprie famiglie”.

“Ma questo sostegno negli ultimi mesi è venuto meno per cause di forza maggiore”.

Ora però, per i 5 Stelle, con la fine del lockdown, la riapertura di diverse attività economiche e dei luoghi pubblici, “è possibile ripartire”.

“Rispettando la distanza e le misure di protezione è ora possibile recarsi in molti uffici e altri luoghi di ritrovo”.

“I parchi hanno riaperto. Anche Cerveteri li aveva chiusi e oggi sono nuovamente a disposizione dei cittadini. Ma sono spogli”.

“Peraltro alcuni di essi non hanno neanche le attrezzature ludiche promesse e acquistate da tempo. Sarebbe bello allora far rivivere questi ambienti unendo la ritrovata libertà, a una vera e propria boccata di ossigeno per molti artisti”.

“Invitiamo il Comune – hanno aggiunto i pentastellati – ad attivarsi con la consulenza e l’aiuto di tecnici e competenze del settore, per attrezzare dei palcoscenici all’aperto, per la stagione estiva”.

“Si potrebbe lavorare a un regolamento comunale del settore e si potrebbero organizzare dei tour o degli spettacoli nei parchi e nelle aree verdi, garantendo le giuste distanze tra gli spettatori (come del resto avviene ad esempio nelle chiese e sui treni), dando una speranza e una possibilità di riscatto a quei tanti artisti che vivendo del proprio lavoro, si trovano ora in difficoltà”.

“Il bilancio del nostro comune ha un copioso e ben nutrito capitolo dedicato alle attività culturali”.

“La Regione – hanno evidenziato dal Movimento 5 Stelle – eroga contributi che il nostro Comune è riuscito a farsi assegnare con continuità negli anni”.

“Ora è il momento di pensare non solo ai grandi artisti nazionali che vengono a proporre la loro opera sul nostro territorio”.

“Diamo una mano a chi è rimasto indietro – hanno concluso i 5 Stelle – Aiutiamo tutti gli artisti offrendo loro lavoro e partecipando agli spettacoli come spettatori. Allora sì che Cerveteri sarebbe di diritto la città della Cultura 2020”.