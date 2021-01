Cerveteri, aggredisce il padre e viene arrestato dai Carabinieri

Share Pin 0 Condivisioni

I Carabinieri di Civitavecchia hanno arrestato un ragazzo di Cerveteri per maltrattamenti e resistenza a Pubblico Ufficiale

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 22enne di Cerveteri, per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Erano stati contattati nella tarda serata di domenica per una lite domestica e, intervenuti sul posto, avevano scongiurato peggiori conseguenze.

L’accesa lite era scoppiata per futili motivi e il ragazzo, alterato forse dalle sostanze che aveva assunto, stava aggredendo il padre.

Il ventiduenne, brandendo un coltello, alla vista dei militari, arrabbiandosi maggiormente, ha tentato di aggredirli.

Solo una volta disarmato, gli uomini della Compagnia di Civitavecchia, sono riusciti ad arrestarlo e a condurlo alla Caserma di via Sangallo.

Al termine degli accertamenti e delle dichiarazioni raccolte, il giovane è stato trattenuto agli arresti in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia.