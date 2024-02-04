Cerveteri, abbandono rifiuti: in arrivo 30 foto trappole

Elena Gubetti: “Saranno intensificati i controlli”
𝘐𝘭 𝘧𝘦𝘯𝘰𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘣𝘣𝘢𝘯𝘥𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘪𝘶𝘵𝘪 𝘥𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘪𝘨𝘯𝘰𝘵𝘪, 𝘴𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘢𝘭𝘭’𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘨𝘪𝘰𝘳𝘯𝘰 𝘪𝘯 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘦 𝘻𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦. 𝘐𝘭 𝘥𝘦𝘨𝘳𝘢𝘥𝘰 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘣𝘣𝘢𝘯𝘥𝘰𝘯𝘰 𝘦̀ 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘧𝘳𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦 𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘱𝘦𝘳𝘤𝘶𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘢𝘴𝘴𝘢𝘪 𝘱𝘦𝘴𝘢𝘯𝘵𝘪: 𝘪𝘯𝘲𝘶𝘪𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘥𝘪𝘴𝘢𝘨𝘪𝘰, 𝘥𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘦𝘴𝘵𝘦𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢̀, 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘭𝘦𝘷𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘮𝘶𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘳𝘪𝘱𝘳𝘪𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘭𝘶𝘰𝘨𝘩𝘪.
𝘓𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘷𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘦 (𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 137/2023) 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘢𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘢𝘯𝘥𝘰𝘯𝘢𝘯𝘰 𝘳𝘪𝘧𝘪𝘶𝘵𝘪 (𝘤𝘩𝘪𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘪𝘢 𝘢𝘣𝘣𝘢𝘯𝘥𝘰𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘪𝘶𝘵𝘪 𝘦̀ 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘱𝘦𝘤𝘶𝘯𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦. 𝘓𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘳𝘢𝘥𝘥𝘰𝘱𝘱𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘦 𝘭’𝘢𝘣𝘣𝘢𝘯𝘥𝘰𝘯𝘰 𝘳𝘪𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘢 𝘳𝘪𝘧𝘪𝘶𝘵𝘪 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴𝘪.).
“𝘙𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘴𝘱𝘦𝘯𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘪𝘯𝘦𝘳𝘨𝘪𝘢 𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘦, 𝘪𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘢𝘭 𝘨𝘦𝘴𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘻𝘪𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘶𝘴𝘤𝘪𝘳𝘦 𝘷𝘪𝘯𝘤𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 “𝘭𝘰𝘵𝘵𝘢” 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘦 𝘱𝘳𝘢𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭𝘭𝘦𝘤𝘪𝘵𝘦. 𝘓𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘪 𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘧𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘪𝘭 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮𝘢 𝘥𝘪 𝘳𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘳𝘪𝘧𝘪𝘶𝘵𝘪, 𝘤𝘰𝘯 𝘣𝘶𝘰𝘯𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘴𝘴𝘪𝘷𝘪, – 𝘢𝘧𝘧𝘦𝘳𝘮𝘢 𝘭𝘢 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘢 𝘌𝘭𝘦𝘯𝘢 𝘎𝘶𝘣𝘦𝘵𝘵𝘪 – 𝘨𝘭𝘪 𝘰𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘵𝘪 𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘢𝘯𝘰 𝘪𝘭 78% 𝘥𝘪 𝘳𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘻𝘪𝘢𝘵𝘢.”
“𝘗𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘴𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘧𝘦𝘯𝘰𝘮𝘦𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘣𝘣𝘢𝘯𝘥𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘢𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘪𝘴𝘵𝘢𝘭𝘭𝘢𝘵𝘦 30 𝘍𝘰𝘵𝘰𝘵𝘳𝘢𝘱𝘱𝘰𝘭𝘦 𝘪𝘯 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦 𝘻𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢̀ – 𝘴𝘱𝘪𝘦𝘨𝘢 𝘭𝘢 𝘴𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘢 𝘌𝘭𝘦𝘯𝘢 𝘎𝘶𝘣𝘦𝘵𝘵𝘪 – 𝘦 𝘴𝘢𝘳𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘴𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰𝘭𝘭𝘪 𝘯𝘦𝘪 𝘭𝘶𝘰𝘨𝘩𝘪 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘳𝘢𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘴𝘪 𝘷𝘦𝘳𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘰𝘯 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳 𝘧𝘳𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘪 𝘴𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪 𝘭𝘢𝘴𝘤𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘣𝘣𝘢𝘯𝘥𝘰𝘯𝘰 𝘴𝘦𝘭𝘷𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘪𝘶𝘵𝘪.
𝘐𝘯𝘴𝘪𝘦𝘮𝘦 𝘴𝘪 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘢𝘯𝘥𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘢 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘰𝘳𝘰 𝘶𝘳𝘣𝘢𝘯𝘰, 𝘢𝘪𝘶𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭’𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘦 𝘢𝘤𝘤𝘳𝘦𝘴𝘤𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘰 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘤𝘰.”
Così si legge in un post sulla pagina dell’azienda Rieco S.p.A.