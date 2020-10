Cerveteri, 9 guariti dal covid

Share Pin 8 Condivisioni

Il messaggio di Pascucci: “Non abbassiamo la guardia”

Una notizia eccellente oggi dalla ASL ROMA 4. A Cerveteri sono state infatti registrate 9 nuove guarigioni dal COVID-19.

In totale dunque, ad oggi i positivi sono 23.

A livello nazionale però, i dati oggi sono saliti notevolmente: 3678 positivi

Per questo, NON DOBBIAMO ABBASSARE LA GUARDIA. Quindi, mascherine protettive in tutti i luoghi chiusi e all’aperto e mantenimento del distanziamento sociale sono fondamentali.

Come sempre, continuerò ad aggiornarvi.

Alessio Pascucci