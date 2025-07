A questa cifra si aggiungerà 1 milione investito dal comune. Fondi per la riqualificazione totale dei marciapiedi e dei percorsi pedonali

La Regione Lazio ha pubblicato la graduatoria dei 10 milioni di euro per la Legge del Litorale per la riqualificazione dei lungomari e dei contesti urbani costieri. Sono 12 i primi progetti ritenuti ammissibili e che saranno immediatamente finanziati: San Felice Circeo, Pomezia, Formia, Sabaudia, Fiumicino, Cerveteri, Sperlonga, Tarquinia, Ardea, Ponza, Latina, Ladispoli con i 10 milioni della Regione, ai quali si aggiunge il cofinanziamento da parte dei comuni di 4 milioni di euro, per un investimento complessivo di 14 milioni di euro.

Cerveteri, 1ml di euro dalla Regione per il Lungomare – Elena Gubetti

A confermarlo è anche il primo cittadino della città Etrusca, Elena Gubetti.

“Ieri è arrivata una notizia importante da Regione Lazio, la nostra città ha ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro (6° nella graduatoria dei Comuni del litorale) a cui aggiungeremo un ulteriore milione come ente comunale. Questi fondi verranno utilizzati per la riqualificazione completa dei marciapiedi e dei percorsi pedonali, abbattendo le barriere architettoniche, come previsto dal PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Gli interventi riguarderanno viale Mediterraneo, viale Adriatico e lungomare dei Navigatori Etruschi. Campo di Mare – conclude il sindaco Gubetti – non è più il simbolo dell’abbandono, ma quello della rinascita”.

Inoltre Regione Lazio durante l’incontro di presentazione del report relativo a Blue Economy ha illustrato i progetti realizzati, le risorse messe in campo e gli esiti dei bandi destinati a sostenere interventi strategici. Nel biennio 2023/2025 sono stati stanziati 27 milioni di euro con l’obiettivo di rafforzare competitività, sostenibilità e innovazione nei territori costieri del Lazio.

Tre le principali misure:

8,5 milioni di euro per le spiagge e l’avvio della stagione balneare, destinati a tutti i Comuni del litorale laziale per rendere più accessibili gli arenili, garantire la sicurezza dei bagnanti, adottare interventi di disinquinamento biologico e riduzione delle plastiche

2,5 milioni di euro sono stati assegnati al Piano Operativo per lo sviluppo della Blue Economy, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali sugli arenili, il potenziamento dell’inclusività sociale delle spiagge libere, la riduzione dell’inquinamento e la protezione dell’ecosistema marino, il recupero e riuso dei relitti e progetti pilota sulla dissalazione;

5,5 milioni di euro per Legge sull’Etruria Meridionale che interessa la riqualificazione dei Comuni costieri del Litorale Nord: Montalto di Castro, Tarquinia, Civitavecchia, Santa Marinella, Cerveteri, Ladispoli e Fiumicino.

R.D.