La segnalazione di una residente. L’episodio sarebbe avvenuto tra le 2 e le 3. Danneggiati gli specchietti e le carrozzerie

Cerenova, tre automobili vandalizzate nella notte in via Umberto Cetra

Tre automobili sarebbero state vandalizzate nella notte in via Umberto Cetra, a Cerenova. A segnalare quanto accaduto è stata una residente, che questa mattina ha pubblicato su Facebook alcune fotografie dei veicoli danneggiati.

Secondo quanto riferito nel post, l’episodio sarebbe avvenuto tra le 2 e le 3. Alcuni ragazzi in bicicletta avrebbero danneggiato gli specchietti retrovisori delle automobili, lasciandoli poi a terra prima di allontanarsi. Il gesto avrebbe provocato danni anche alle carrozzerie.

“Sono state coinvolte tre macchine, tutte vandalizzate allo stesso modo”, si legge nella segnalazione. La residente ha annunciato che si muoverà per vie legali e ha rivolto un appello a chiunque abbia visto qualcosa o disponga di informazioni utili.