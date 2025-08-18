Celebrazione della 60ª Sagra della Tellina a Ostia, dal 22 al 31 agosto

Ostia si prepara a festeggiare la sessantesima edizione della Sagra della Tellina al Borghetto dei Pescatori, dal 22 al 31 agosto. Circa 40 quintali di telline saranno proposti secondo le tradizioni della cucina romana, offrendo un viaggio tra sapori tipici e convivialità locale.

Massimo De Fazio, tra gli organizzatori, sottolinea che la manifestazione propone un programma ricco e adatto a tutte le età. Grazie al fermo biologico e all’impegno dei pescatori certificati, la stagione promette ulteriori raccolti di telline. L’evento mirerà a valorizzare le tradizioni e la cultura del territorio di Ostia, con momenti di gioia condivisa per la comunità.

La sagra attirerà residenti, visitatori e curiosi, proponendo spettacoli serali, musica dal vivo e mercatini di prodotti locali, oltre a intrattenimenti per bambini. L’apertura ufficiale è fissata per venerdì 22 agosto alle 18:00. Sabato 30 agosto, alle 18:30, è prevista la suggestiva processione marina “Matrimonio con il mare”.