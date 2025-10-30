Castello di Santa Severa, PD Santa Marinella: “La convenzione è urgente per assicurare i musei aperti e i posti di lavoro” –

“Il consiglio comunale aperto di venerdì sul “futuro del castello di Santa Severa”, ha confermato la bontà dell’impegno politico portato avanti in questi anni dal Partito Democratico per difendere il Castello di Santa Severa, perché resti un luogo pubblico, ricco di storia e cultura, aperto a tutti.”

Lo dichiara il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

“Dal 2023 ci siamo impegnati con determinazione per contrastare il progetto della Giunta di centrodestra che puntava alla privatizzazione del complesso. Grazie all’impegno dei consiglieri regionali del PD, della Città Metropolitana e dell’onorevole Nicola Zingaretti, siamo riusciti a bloccare una manovra che avrebbe snaturato il Castello, trasformandolo in un’operazione puramente economica.

La partecipazione di cittadini, associazioni e comitati al consiglio è stata ampia e sentita: un segnale chiaro di quanto questo tema stia a cuore alla comunità.

“La destra dimostra ancora una volta una visione miope della cultura, senza un’idea di sviluppo né attenzione per il territorio – ha dichiarato la segretaria del circolo PD Lucia Gaglione intervenuta in consiglio comunale. – La scelta di Coopculture di lasciare la gestione della biglietteria rischia di portare alla chiusura dei musei e alla perdita di posti di lavoro, un colpo durissimo per un’area già fragile, dove le opportunità per giovani e donne sono poche. Chiediamo venga richiesta una proroga a Coopculture per garantire i servizi museali del Castello, del Museo del Mare e della Navigazione Antica, e assicurare l’apertura durante le festività, compreso il Natale al Castello – continua la segretaria dem – e contestualmente, si chiede di aprire un tavolo politico per una nuova convenzione che garantisca la continuità dei musei e la gestione condivisa con il Comune.”

“Accogliamo con favore l’impegno del sindaco Tidei e della consigliera delegata al Castello, Paola Fratarcangeli, che da anni segue con attenzione questa vicenda – ha proseguito Gaglione – e auspichiamo che si possa raggiungere quanto prima un accordo per evitare la chiusura dei Musei.

Spiace invece constatare il disinteresse dei consiglieri comunali di centrodestra, vicini alla Giunta regionale, che non hanno mai preso posizione per evitare il declino del sito.”

Il PD continuerà a vigilare sulle decisioni di Lazio Crea affinché ci sia un’azione di rilancio di valorizzazione del Castello di Santa Severa, simbolo di storia, cultura e identità per tutto il territorio.”