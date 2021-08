Castello di Santa Severa: il programma dal 3 all’8 agosto

Una settimana piena di emozioni quella in programma al Castello di Santa Severa da stasera all’8 agosto. Si parte alle 21 di oggi con La caduta di Troia

Una settimana piena di emozioni quella in programma dal 3 all’8 agosto al Castello di Santa Severa nel suggestivo spazio della Spianata dei Signori con gli spettacoli di “Vivi il Castello delle Meraviglie”, la rassegna promossa dalla Regione Lazio e organizzata dalla società regionale LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella.

Questa sera, alle ore 21.00 va in scena La caduta di Troia, una produzione Compagnia Orsini liberamente tratta dal Libro II dell’Eneide con la regia Massimo Popolizio e musiche eseguite dal vivo da Stefano Saletti, Barbara Eremo e Pejman Tadayon. Biglietto € 10 + € 2 di prevendita on line www.coopculture.it e biglietteria presso il Castello di Santa Severa

Mercoledì 4 agosto, alle ore 21.00Danza e musica: ombre-frammenti d’inferno, a cura di Artemis danza. Danze e coreografie in quattro quadri dedicati alle anime dannate, che Dante incontra traghettato da un girone all’altro nel suo viaggio infernale: Caronte, Minosse, Francesca Da Rimini, Farinata Degli Uberti, Pier Della Vigna, Ulisse, il Conte Ugolino sono alcuni dei personaggi scelti da Monica Casadei per indagare l’animo umano e comporne un quadro poetico e affascinante, perturbante, in cui ogni archetipo dell’inconscio collettivo trova la propria manifestazione carnale e terrena.

Sarà la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi a guidare Monica Casadei nella realizzazione della performance.

Ingresso gratuito fino esaurimento posti con prenotazione obbligatoria a [email protected]årtemisdanza.com

Il programma prosegue Giovedì 5 agosto 2021, alle ore 21,00 con Tutto su Eva . Uno spettacolo con brani scritti da artiste italiane e straniere, senza limiti temporali, arrangiati da Gigi De Rienzo e suonati dalla nuova resident band della Fondazione Musica per Roma all’Auditorium Parco della Musica con ospiti cantanti Maria Pia De Vito e Raiz. Non c’è una tesi da dimostrare, se non che non esiste la musica di genere e che il lavoro di tutte queste artiste è ricchissimo e variegato.

E sicuramente in qualche modo è appassionante far scoprire agli ascoltatori quante canzoni famosissime siano state composte, e non semplicemente cantate come l’immagine tradizionale suggerirebbe, da donne. Nel repertorio brani di Carmen Consoli, Joni Mitchell, Gianna Nannini, Alanis Morrisette, Bjork, Teresa De Sio e molte altre. Franco Giacoia chitarra, Jerry Popolo sassofono, Elisabetta Serio pianoforte, tastiere, Claudio Romano batteria, Gigi De Rienzo basso

A cura di FONDAZIONE MUSICA PER ROMA e del festival Una striscia di terra feconda (direzione artistica Paolo Damiani e Armand Meignan)

Costo del biglietto euro 15,00 +2 di prevendita prevendita on line www.copculture.it con diritto di prevendita 2,00 e biglietteria presso il Castello di Santa Severa.

Per la rassegna Weekend al Castello, curata dall’Associazione Culturale Zip Zone, in programma Venerdì 6 agosto alle 21.00 il celebre autore e attore Ascanio Celestini porterà in scena “Barzellette”, spettacolo scritto e interpretato da lui stesso e accompagnato dalle musiche dal vivo di Gianluca Casadei. Sarà un’esibizione unica e irripetibile in senso stretto perché, pur basandosi su un racconto che fa da cornice, le singole storie narrate cambiano in ogni singolo spettacolo per salvaguardare il carattere improvvisativo e conferire unicità. Infatti, il narratore, pur attingendo a un proprio repertorio (un corpus di oltre duecento storie), non lo riproduce mai per intero, né tantomeno con la stessa sequenza. Sabato 7 agosto invece, sempre alle ore 21.00, la Disney Orchestra In Jazz farà sognare grandi e piccini eseguendo in chiave jazz le colonne sonore dei film che più ci hanno fatto sognare, da Robin Hood a La Bella Addormentata, fino agli Aristogatti, Alice nel Paese delle Meraviglie e tanti altri.

Nel tardo pomeriggio di sabato come attività pre-serali sono previste le Lezioni di Yoga alle 18.30 presso la Spianata dei Signori (prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Per prenotazioni: [email protected]) e il talk letterario alle 19.30 con la presentazione del libro di Mattia Zecca “Lo capisce pure un bambino” (Feltrinelli), narrato dalla voce dell’attrice Elettra Mallaby e introdotto dalla scrittrice Chiara Gamberale. Il libro racconta la storia di una famiglia trasparente ma che, di fronte alla freddezza delle istituzioni, scopre di essere anche invisibile.

Come sempre, fin dalle prime ore del pomeriggio sarà possibile rilassarsi nell’area ristoro prendendo un aperitivo all’ombra del castello o mangiare una pizza al fresco, in attesa che si accendano le luci del palco. L’accesso a questo spazio è sempre libero fino a 30 minuti prima dell’inizio degli spettacoli, durante i quali l’area sarà riservata ai possessori di biglietto.

I biglietti per entrambi gli spettacoli sono acquistabili alla biglietteria del castello nella fascia oraria pre evento 19.00-21.00, oppure in prevendita sul sito: https://www.diyticket.it/locations/383/castello-di-santa-severa

Per gli amanti delle attività all’aperto tante iniziative gratuite dei Parchi del Lazio con la rassegna L’estate comincia da qui, martedì 3 agosto alle ore 17.00 Conosci il tuo mare alle riserva Naturale di Macchiatonda, con riconoscimento delle conchiglie e delle piante presenti sulla spiaggia. Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gli appuntamenti di Aquaexploring a cura dell’associazione Kamaleonte con il castello visto dal mare, pagaiando tra storia e natura ancora selvaggia. All’interno del Castello sabato 7 agosto, dalle ore 18.00 Geocaching, un’attività di esplorazione attraverso l’utilizzo del GPS da fare in famiglia e domenica 8, dalle ore 18.00 Challenge, un’attività con giochi e problem solving rivolti a gruppi famigliari e, infine, Colori in volo venerdì 6, sabato 7 al Castello e domenica 8 la Festa degli aquiloni, una festa aperta a tutti coloro che vorranno colorare il cielo con il sogno di volare in libertà. Per vivere un’esperienza unica assieme agli specialisti sabato 7 agosto c’è La notte delle falene per scoprire il mondo segreto di questi insetti a cura dell’Associazione Le mille e una notte. Informazioni e prenotazioni 0686210833, int. 2

Per l’ingresso al Castello e alle aree eventi dal 6 agosto è necessario essere muniti di GREEN PASS o di tampone negativo effettuato almeno 24 ore prima dell’evento sempre certificato tramite green pass.

Per consultare l’intera programmazione dei Weekend al Castello e del Castello delle Meraviglie: http://www.castellodisantasevera.it/evento/programma-eventi-estivi-vivi-il-castello-delle-meraviglie/