Riceviamo e pubblichiamo la nota del PD Santa Marinella – Santa Severa:

“Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa sottolinea l’urgenza della stipula della nuova convenzione tra Lazio Crea, per Regione Lazio, e il Comune di Santa Marinella per la gestione congiunta del Castello di Santa Severa, simbolo storico e culturale del territorio”.

“Come noto, Coopculture, la società che gestiva i servizi museali per conto del Comune, ha comunicato all’amministrazione che il 4 Novembre avrebbe terminato i servizi. Il Sindaco Pietro Tidei, con provvedimento del 30 ottobre 2025, per scongiurare la chiusura dei Musei, ha affidato temporaneamente alla stessa Coopculture i servizi museali del Castello e del Museo del Mare e della Navigazione Antica fino al 7 gennaio 2026. Una misura necessaria per garantire l’apertura e la fruizione del patrimonio culturale, anche in vista delle festività natalizie, che attraggono molti visitatori per il villaggio di Natale”.

Castello di Santa Severa, il PD: “Il tempo sta per scadere, serve la nuova convenzione”

“Il Partito Democratico apprezza l’impegno del Sindaco, ma evidenzia come questa soluzione tampone non garantisca continuità nel tempo. Senza una nuova convenzione, i servizi si interromperanno definitivamente all’inizio del nuovo anno. Per il PD, che ha difeso a tutti i livelli istituzionali nel corso degli ultimi due anni di mal governo della Giunta Rocca, il Castello di Santa Severa non è solo un monumento, ma parte integrante della nostra storia e del nostro territorio. Per questo è fondamentale una gestione stabile, che preveda una programmazione culturale innovativa, coinvolgendo anche le realtà culturali e artigiane del territorio”.

“Il patrimonio culturale non può essere gestito con provvedimenti temporanei. Il Partito Democratico invita dunque l’Amministrazione, la commissione cultura castello, presieduta dalla consigliera Paola Fratarcangeli e il Consiglio Comunale, anche in relazione alla seduta aperta del consiglio del 24 ottobre, a elaborare e a votare quanto prima una nuova convenzione che sia definitiva con Lazio Crea e Regione Lazio”.

“Siamo certi che la commissione saprà produrre un documento che possa garantire un futuro degno al complesso monumentale, preservando i posti di lavoro e rafforzando il ruolo del Castello come punto di riferimento culturale per cittadini e turisti”.

PARTITO DEMOCRATICO DI SANTA MARINELLA E SANTA SEVERA