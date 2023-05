Il Sindaco Gubetti: “I cartelli, all’inizio e lungo tutto il sentiero, servono a dare conferma sul percorso: lungo il sentiero vedere i segnavia ci rassicura sul fatto che non abbiamo perso la traccia”

Sentieri Etruschi e Cascatelle di Cerveteri, la Protezione Civile Comunale posiziona la segnaletica lungo gli itinerari –

“I Sentieri Etruschi e i meravigliosi percorsi naturalistici che conducono alle cascatelle, da sempre sono una delle attrattive principali di Cerveteri. In particolar modo nei giorni di festa e in concomitanza della bella stagione, sono tantissime le famiglie che scelgono il nostro territorio per trascorrere una giornata immersi nella natura. Capita però che gli appassionati di escursioni e passeggiate naturalistiche, possano perdere l’orientamento e trovare difficoltà nel rientrare. Questa mattina il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, ha posizionato lungo il percorso le tabelle segnavia che sono per i sentieri l’equivalente della segnaletica stradale per le strade. Sono estremamente importanti soprattutto per gli escursionisti che non hanno familiarità con la zona. Ai volontari della. Protezione Civile, il mio ringraziamento per questa iniziativa e a tutti coloro che ancora non hanno mai visitato questi angoli suggestivi del nostro territorio, l’invito a farlo”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Negli ultimi anni è accaduto che la nostra Protezione Civile comunale, con i suoi volontari guidati dal Responsabile Renato Bisegni, con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, sia dovuta intervenire per rintracciare escursionisti che con il calare della sera si trovavano in difficoltà a ritornare indietro lungo il percorso dei sentieri etruschi – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – l’affissione di queste indicazioni rappresenta un servizio utile sia per i residenti che per tutti gli escursionisti che vengono da fuori. I cartelli posizionati, sono numerati e ad ogni numero corrispondono le coordinate della posizione in cui ci si trova. Saranno dunque davvero utili per tutti. A Renato e a tutti i volontari, il mio ringraziamento per quanto fatto e per tutte le attività che ogni giorno, ininterrottamente, svolgono per Cerveteri e per i cittadini”.

“Sono rimaste scoperte solamente alcune piccole zone dei Sentieri – conclude il Sindaco Gubetti – nei prossimi giorni, la Protezione Civile ultimerà il lavoro posizionando ulteriori cartelli direzionali”.