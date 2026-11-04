Carta dedicata a te 2026: a Ladispoli pubblicato l’elenco dei beneficiari

Il Comune di Ladispoli informa che è disponibile l’elenco dei cittadini beneficiari della Carta Dedicata a Te 2026, il contributo economico destinato alle famiglie in possesso dei requisiti previsti.

Per verificare se si rientra tra i beneficiari, è necessario controllare il proprio protocollo DSU-ISEE nell’elenco pubblicato, consultabile sul sito web del Comune a questo link

https://ladispoli-strapi- media.s3.eu-south-1.amazonaws. com/BENEFICIARI_CARTA_ DEDICATA_A_TE_2c7149c847.pdf

Per tutelare la privacy, i nominativi non sono indicati: l’elenco è organizzato per protocollo ISEE e suddiviso per colori, in base alla lettera iniziale del cognome, così da rendere più semplice la consultazione.

Chi possiede già la Carta Dedicata a Te non dovrà effettuare alcuna operazione: l’importo previsto sarà ricaricato automaticamente sulla carta già in uso. Chi è beneficiario ma non possiede ancora la carta, potrà ritirarla presso l’ufficio postale di via Sironi a Ladispoli.

ATTENZIONE ALLA SCADENZA: 16 DICEMBRE 2026

La carta deve essere attivata effettuando almeno un acquisto entro il 16 dicembre 2026. In caso contrario, non sarà più utilizzabile, secondo le disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si invitano pertanto i cittadini interessati a verificare la propria posizione nell’elenco e a rispettare la scadenza prevista.