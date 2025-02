Carnevale, oltre 5000 persone per le vie di Marina di Cerveteri

Gianluca Paolacci: “Un’emozione unica, che bello vedere così tanta gente per le strade. Un grazie a tutti, in primis alla Proloco Due Casette”. Gubetti: “La città è viva”

Un successo oltre le più rosee attese, con oltre 5000 mila persone, composte da famiglie a dare il via al Carnevale di Cerveteri, con il primo round a Cerenova, che vedrà la replica oggi pomeriggio. L’idea, nata dal consigliere Gianluca Paolacci, grazie all’impegno della Proloco di Due Casette, a cui si sono associati i rioni della città, è una formula vincente per i prossimi eventi, in una località che di questi tempi non è stata mai accesa di entusiasmo come ora.

Una festa, con carri a maschere, a testimonianza dello spirito di unione e il senso di appartenenza, che nasce grazie al fiuto di Paolacci.

“E’ vero che sono stato l’ideatore, ma devo ammettere che grazie alla Proloco di Due Casette oggi abbiamo mostrato il meglio, un tripudio di colori, suoni e sorrisi, che sono la cosa più importante. Grazie alla scuole, al corpo docenti, ai rioni, a ragazzi fantastici che hanno dimostrato di amare questa città. Eventi come questi, credo che facciano risollevare l’umore, sono il preludio a una serie di iniziative che vogliamo mettere in campo per dare seguito alle nostre idee – ha concluso Paolacci”.



“Un pomeriggio di pura magia a Marina di Cerveteri! Oggi abbiamo vissuto una splendida giornata con la sfilata dei carri di Carnevale, tra colori, musica e tantissimi sorrisi! Vedere le strade riempirsi dell’energia e della creatività dei nostri ragazzi è stato emozionante: la loro gioia è il cuore pulsante della nostra comunità”.

Così il sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti.

“Grazie di cuore – aggiunge – a tutti coloro che hanno reso possibile questa festa: la Proloco due Casette capitanata dal Consigliere Gianluca Paolacci che ha coordinato la festa, tutti i Rioni, i nostri Istituti Compresi Giovanni Cena, Salvo D’acquisto e Marina di Cerveteri tutte le insegnanti, i ragazzi, le mamme che hanno realizzato i costumi, tutte le famiglie e tutti coloro che hanno reso questa festa indimenticabile, i volontari e le forze dell’ordine. Cerveteri è viva, unita e sempre pronta a festeggiare insieme!”.