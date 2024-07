Carlo Acconciamessa nuovo tecnico della Pallacanestro Dinamo Ladispoli –

La DINAMO è lieta di comunicare che sara’ Carlo Acconciamessa il nuovo coach della prima squadra di serie D per la stagione 2024/25.

Al coach rimarra’ altresi la guida della nostra Under 15 Gold, che ha avuto eccellenti risultati negli ultimi due anni e sulla quale molto si punta in termini di ulteriori crescita individuale e di squadra.

Grande soddisfazione da parte del management Dinamo; cosi’ il Presidente Luigi Fois: “Ci aspetta una nuova stagione sportiva in cui, ancora piu’ che in passato, i nostri punti distintivi dovranno essere la capacita’ di applicazione e sacrificio. Quella di Serie D sara’ una squadra fondamentalmente nuova, del resto ci piacciono i cambiamenti e le sfide, perche’ se e’ vero che non sempre cambiare equivale a migliorare, e’ ancora piu’ vero che per migliorare bisogna cambiare. Carlo sta con noi da 3 anni, ha praticamente fatto crescere tutto il settore giovanile Dinamo, e’ un tecnico di grande esperienza con trascorsi importanti in campionati di Eccellenza ma anche Senior avendo gia’ allenato in serie D e C, riteniamo che questo sia il momento giusto per affidare a un navigatore esperto come lui la nostra prima squadra che dovra’ affrontare una traversata in cui il mare si prospetta, come sempre, molto agitato ma quest’anno con ancora piu’ “pirati” in azione. L’impegno sara’ arduo, richiedera’ tanta energia e focalizzazione, ma siamo assolutamente molto fiduciosi che riusciremo tutti insieme a stupire ancora una volta”.

Le parole di coach Carlo Acconciamessa:

“Devo innanzitutto ringraziare la società per avermi accordato ancora la fiducia per poter allenare alla Dinamo anche il prossimo anno. Un ambiente che ormai rappresenta un po’ la mia seconda casa, anzi forse proprio la prima, visto che se tolgo le ore di riposo sto sicuramente piu’ tempo in palestra che a casa. Quella che si prospetta sara’ per me un anno un po’ diverso, sportivamente parlando, rispetto agli ultimi; sono stato un po’ sorpreso dell’opportunita’ offertami, ma 2 minuti dopo la telefonata del Presidente e del Direttore Sportivo Andrea Ciprigno ho sentito l’entusiasmo iniziare a crescere e l’adrenalina cominciare a scorrere nelle vene. Dividero’ le mie energie tra Under15 e Prima Squadra: con la D1 l’obiettivo sara’ quello di essere sempre piu’ competitivi e rimanere la “vetrina” societaria, anche e soprattutto a livello caratteriale e comportamentale, un “esempio” da seguire. Con l’U15 GOLD dovremo continuare la crescita a livello individuale e di squadra di questo gruppo di ragazzi che, ne sono certo, negli anni a venire spiccheranno il volo”.

Buon lavoro Coach!