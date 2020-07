Condividi Pin 0 Condivisioni

Lunghe code per chi proviene da Roma

Camion trasporto gas in avaria: traffico in tilt sull’Aurelia

Code e traffico lungo l’Aurelia in direzione Civitavecchia, a causa della situazione riguardante un camion che trasporta bombole di gas. Il mezzo è infatti fermo in avaria all’altezza di Castel di Guido e ciò ha causato i lunghi incolonnamenti per chi proviene dalla Capitale.