Califano (PD): “La Regione Lazio lascia Testa di Lepre senza acqua” –

Questa notte, durante la maratona di bilancio, ho chiesto alla giunta regionale e al consiglio regionale di intervenire con decisione per tamponare l’emergenza che vivono i residenti di Testa di Lepre, località del Comune di Fiumicino, che a oggi sono senza acqua potabile. In maniera molto semplice: attraverso la fornitura di buoni di acquisto di acqua o la copertura delle spese già sostenute per l’approvvigionamento alternativo attraverso autobotti o altro. E poi l’impegno a trovare i fondi necessari affinché si possa intervenire sull’acquedotto Arsial, di competenza regionale, ormai obsoleto, per poi cederlo al Comune di Fiumicino a lavori ultimati. Naturalmente la risposta è stata negativa. Parliamo di acqua, un bene primario, che oggi la Regione Lazio nega ai cittadini di una località nascondendosi dietro le solite questioni burocratiche. Un atteggiamento vergognoso, purtroppo non il primo, che denunciamo con forza.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio e segretaria del Pd di Fiumicino, Michela Califano