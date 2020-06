Condividi Pin 1 Condivisioni

Il Cerveteri ufficialmente in Eccellenza riparte da Alessio Teti, la colonna vertebrale della squadra

Calcio. Teti, l’ariete del Cerveteri ai tifosi. “Stateci vicino, sarebbe bello segnare contro il Ladispoli e vincere” – Il Cerveteri ufficialmente in Eccellenza riparte da Alessio Teti, la colonna vertebrale della squadra. L’attaccante dopo qualche tentennamento è stato convinto a rimanere in verdeazzurro, vestirà la casacca etrusca anche per il prossimo campionato. Giocatore di talento, ha dimostrato in Promozione di essere il top degli attaccanti. Compito, ora, che dovrà dimostrarlo in Eccellenza, dove il Cerveteri ritroverà il Ladispoli dopo sette stagioni. Il derby, quello vero e sanguigno, gli etruschi non lo vincono dal 1991, mentre ufficialmente ne ha vinto uno nel 2013, in Eccellenza, in una gara che sembrava più un allenamento che una partita, con due squadre che avevano concluso la stagione. <<Si sono molto felice di restare qui, sento mia questa maglia me ne sono affezionato – afferma Teti – non vedo l’ora di tornare a giocare, mi manca il campo. Certo sarà una stagione molto impegnativa e non sarà una passeggiata, ma la forza la troveremo nel fatto che abbiamo tante motivazioni e saremo carichi al massimo. I tifosi devono esserci vicini, lo dimostrino con calore e sostegno. Io promesse non ne faccio, certo una cosa posso dirla: segnare nel derby con il Ladispoli e vincerlo so che qui sarebbe il massimo>>.