Calcio, scontro tra Cerveteri e Tolfa domenica allo stadio Galli: i Cervi alla ricerca del successo per puntare alla salvezza diretta –

Il Cerveteri si prepara alla gara di domenica, quando al Galli arriva il Tolfa. Per i verdeazzurri è una partita importante, una sfida che accende l’entusiasmo dei tifosi, i quali chiedono una vittoria contro i collinari. Tre punti sarebbero importantissimi per la salvezza, che i Cervi vorrebbero raggiungere evitando la coda dei play out. Contro i collinari, insomma, la vittoria è un imperativo, per puntare l’inseguimento alle squadre che precedono, seppure di qualche lunghezza, gli etruschi. In settimana la squadra è apparsa concentrata agli ordini di mister Gabrielli, che ce la metterà tutta per raccogliere un successo. Il club, tra l’altro, come è consuetudine ha fatto appello alla tifoseria, affinché venga sugli spalti. La salvezza diretta non è un miraggio, ma ci vuole il sostegno della città.