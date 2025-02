Francesco De Stradis si allena con il Frosinone già da settembre, titolare in Under 12, ha fatto il suo esordio anche con l’under 13

Classe 2013, Francesco De Stradis, giovanissimo calciatore etrusco, ha iniziato, da settembre, ad allenarsi con una delle cantere più importanti della Regione Lazio: il Frosinone Calcio, squadra che, attualmente, milita nel campionato di Serie B. Centrocampista centrale, Francesco ha tirato i suoi primi calci a Cerveteri dove, grazie al lavoro di mister Fabrizio Carbone e del suo staff, è riuscito a crescere e a farsi notare nel corso di un’estate in cui diverse squadre lo avevano selezionato.

“Sta andando bene, Francesco è felice di questa esperienza e si sta togliendo diverse soddisfazioni” ha spiegato il papà, Daniele. “Si sta allenando nel polo tecnico del Frosinone a Roma e sta disputando il campionato Under 12 nel quale gioca stabilmente. In quel campionato, sempre su scala regionale, hanno vinto 10 partite su 13. Proprio lo scorso weekend hanno battuto la Lazio 5 a 2. Poi, ogni tanto il mister lo premia convocandolo con i ragazzi più grandi e ha già esordito con gli Under 13 giocando i secondi tempi di 2 partite. Chiaramente una società del genere ti permette di fare esperienze importanti, hanno disputato un torneo di livello nazionale a Monterotondo con Roma, Lazio, Genoa, Spezia e Salernitana tanto per citarne alcune. Oppure sono andati ad Ascoli per delle amichevoli e sono partiti con il pullman proprio come fossero una squadra di Serie A”.

Calcio, Francesco De Stradis da Cerveteri alle giovanili del Frosinone

“Sicuramente è impegnativo sia per noi che per lui” ha sottolineato Daniele. “Parliamo di 3 allenamenti a settimana, a Roma più la o le partite. Gli scorsi anni lo abbiamo tenuto qui a Cerveteri, ma quest’estate abbiamo ceduto ed è stato lui stesso a scegliere la società. Ha dei momenti di stanchezza, soprattutto per il viaggio, ma cerchiamo di conciliare lo studio e lo sport e se lui è felice, va bene”.

Un percorso che è partito proprio da Cerveteri quando Francesco aveva 6 anni. “Ha instaurato un legame bellissimo con Fabrizio – ha spiegato Daniele – tanto che a volte fa anche un quarto allenamento aggiuntivo”.

“Quando lo ho avuto alla RIM – ha esordito mister Fabrizio Carbone – ho visto subito che aveva un talento: il carattere e la grinta. Poi abbiamo iniziato a lavorare sulla tecnica calcistica e sulla sua emotività. Ho capito che poteva fare più ruoli, piano piano cresceva. Quando il Frosinone mi ha detto subito di essere interessato. Ha grinta, qualità e temperamento, ma, soprattutto, ha un’intelligenza calcistica difficile da trovare alla sua età. Tanto è vero che sta giocando sotto età e questo è importante. Lo sto seguendo, il Frosinone con tutta probabilità lo confermerà anche per il prossimo anno. Ogni tanto viene da me, lo aiuto”.

“La tecnica calcistica che facciamo qua – ha spiegato il mister – non la fa nessuno e i nostri ragazzi crescono a dismisura. Dobbiamo andare avanti nel lavoro cercando di piazzare i ragazzi nelle società importanti. Questo è il lavoro che dobbiamo”.