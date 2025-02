Calcio, è ufficiale: la Virtus MSN vince 3-0 contro Trevignano

Già in vantaggio di un gol, la Virtus MSN ha vinto 3-0 in quel di Trevignano dopo l’interruzione arbitrale

Mancava solo l’ufficialità che è arrivata ieri, giovedì 27 febbraio con la diramazione del comunicato ufficiale della Federazione. La seconda categoria della Virtus Marina di San Nicola ha superato 3 a 0 la Virtus Trevignano Calcio nel corso dell’ultima giornata di campionato. I ragazzi di mister Neto si sono aggiudicati il match a tavolino dopo la sospensione arbitrale. Già in vantaggio di un gol, i rossoblù stavano amministrando la partita quando, a causa di un alterco con l’arbitro, un membro dello staff dei padroni di casa del Trevignano ha attaccato proprio il direttore di gara portando allo stop della gara con conseguente assegnazione della partita a Molinari e compagni.

Insomma, una situazione rocambolesca e decisamente oltre i limiti consentiti dal regolamento che, a prescindere, fa benissimo alla giovane formazione rossoblù bisognosa d’ossigeno. Il comunicato ha formalizzato una penalizzazione di due punti per la società alla quale si aggiungono la squalifica all’allenatore per una giornata e l’interdizione dai campi del dirigente accompagnatore per 5 anni.

Tornando alla Virtus, la classifica rimane complicata e si lotterà per la salvezza fino all’ultima giornata perché servirà lasciarsi dietro 2 squadre per ottenere la salvezza. Se la Vejanese sembra ormai condannata, la sfida con il Cura Calcio, il Viterbo FC e la Virtus Caprarola è più accesa che mai.

Domenica alle ore 11:00, allo stadio A. Lombardi di San Nicola, arriverà Oriolo, attualmente quarto ma piuttosto distante dalle ambizioni di vittoria del girone. All’andata la partita si era conclusa con il punteggio di uno a uno, complice un’ottima prestazione dei giovani rossoblù che, tra le mura di casa, cercheranno di bissare l’impresa.