“Noi bravi, meritiamo l’Eccellenza. Che bello sfideremo il Ladispoli, ma questa volta vinceremo noi”

Calcio, Cerveteri. Castelleti, il capitano del futuro verdeazzurro – Del trionfo verdeazzurro, dopo la notizia della vittoria del campionato, parla il capitano Matteo Castelletti. E’ stato uno degli artefici dell’impresa etrusca ed è a lui che è affidato il commento della stagione. “Si abbiamo meritato di vincere, malgrado il campionato non abbia avuto un finale regolare, mi sento di dire che il Cerveteri ha disputato un’ottima stagione – esordisce il difensore – riavvolgendo il nastro penso alle tante sfide vinte, tutte meritate e cercate con l’animo da squadra battagliera. Cerveteri ritorna a disputare un campionato in cui , sette anni fa, ho giocato da under. Fu una stagione sofferente, ma con grandi squadre”. Il futuro di Castelletti, ancora in verdeazzurro, sarà pieno di sorprese. Lui cerveterano, partito nelle giovanili dell’Isola Liri, spera di onorare la maglia. “E’ la squadra della mia città, indossare il verdeazzurro è motivo di orgoglio, hai delle responsablità che non puoi disattendere – continua il capitano – per noi cerveterani è bello ritornare ad affrontare il derby con il Ladispoli. Dispiace che abbiano subito un verdetto triste, ma il campanilisto è bello per questo. Non vinciamo con il Ladispoli da 29 anni, non ero neanche nato. Dobbiamo sfatare questo lungo tabù, questa volta dobbiamo portarci a casa il derby”