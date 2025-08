CageWarriors sbarca al Lido di Ostia: protagonista Daniele “Scat” Scatizzi di Cerveteri

L’appuntamento con la tappa italiana della più importante organizzazione europea di arti marziali miste è per il 4 ottobre al PalaPellicone

Cage Warriors, la più importante e longeva organizzazione europea di arti marziali miste, è pronta a sbarcare a Roma e in cartellone c’è un fighter di Cerveteri: si tratta di Daniele “Scat” Scatizzi, uno dei fighter italiani appartenenti alla SBG Ireland, palestra in cui si allena anche Conor McGregor.

A circa un anno di distanza dal suo ultimo match è pronto a “fregare” nuovamente i guantoni, nell’evento che il prossimo 4 ottobre si svolgerà al PalaPellicone al Lido di Ostia.

“Rivolgo al nostro Daniele un caloroso in bocca al lupo a nome dell’Amministrazione comunale tutta – ha dichiarato Manuele Parroccini, Assessore allo Sport del Comune di Cerveteri – il prossimo 4 ottobre affronterà una competizione importante, per la quale si sta preparando con grande impegno e determinazione. Le arti marziali miste, abbreviata in MMA, rappresentano una disciplina famosa in tutto il mondo e poter annoverare tra gli atleti di punta proprio un nostro concittadino non può che renderci orgogliosi. Non si tratta infatti di una semplice lotta, di semplici esibizioni di combattimento, ma l’arte marziale si basa su colpi, lotte a terra, un mix delle varie arti marziali fino agli sport di combattimento in generale. Non mi rimane dunque che augurare a Daniele di disputare una grande gara e invitare tutti gli appassionati della disciplina ad acquistare i tagliandi e fare il tifo per Daniele!”.

I biglietti per “Cage Warriors 195”, sono disponibili sulla piattaforma di TicketOne. L’appuntamento è per il 4 ottobre alle ore 17:00 al Lido di Ostia, al PalaPellicone.