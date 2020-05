Condividi Pin 0 Condivisioni

L’uomo è attualmente al Policlinico Gemelli

Cade in un fosso e si ferisce: ciclista santamarinellese soccorso dall’eliambulanza

Un ciclista santamarinellese di 60 anni è stato soccorso dall’eliambulanza e dagli uomini della CRI locale dopo essere caduto in un fosso in località Pian Della Carlotta. L’uomo è stato poi trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli