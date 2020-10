Share Pin 3 Condivisioni

Il cantautore originario di Civitavecchia, protagonista del TolfArte e all’estero, ospite del BURP. Concerto in acustico Venerdì 9 ottobre.

BURP Restaurant: Vincenzo Bencini in concerto a Ladispoli. Voce e chitarra, con il suo repertorio e tante canzoni da cantare insieme.

“Orgogliosi di invitarvi ad un grande evento Live” – si legge sulla pagina facebook del Burp Restaurant, uno dei locali più apprezzati del litorale (Ladispoli, Viale Mediterraneo 1/B – segui le indicazioni stradali).

Venerdì 9 Ottobre si terrà al Burp Restaurant l’attesissimo concerto in acustico di Vincenzo Bencini (brani e info sulle sue pagine social), protagonista indiscusso – tra le altre iniziative – di tanti TolfArte, evento artistico famoso nel territorio.

Proprio qui, infatti, Vincenzo Bencini, si è fatto amare e ha fatto cantare all’unisono migliaia di persone riproponendo i classici di Mannarino e tanti altri cantautori italiani, tra cui ovviamente l’imparegiabile Fabrizio De Andrè.

Con la sua voce e la sua chitarra, ci si aspetta Venerdì una serata di canzoni e musica da cantare insieme. Tra le influenze musicali di Bencini, tanti autori italiani come Lucio Battisti, Rino Gaetano, Vasco Rossi, Edoardo Bennato, Ligabue, Zucchero.

Burp Restaurant Ladispoli: cucina, pinsa e cocktail bar

Recentemente, Claudio Donati e lo Staff del Burp hanno svelato in anteprima si sta lavorando ad un nuovo menù che conterrà moltissime sorprese.

Nel frattempo, il Burp Restaurant continua a garantire quegli standard altissimi – eppure economicamente abbordabilissimi – sia nel reparto Cucina che nel reparto Dink.

Protagonista in cucina, infatti, non soltanto la tradizione italiana dei Primi Piatti, ma anche la Friggitoria artigianale e una selezione di Carne che nel territorio rappresenta un vero must: tanti tagli di carne, anche quelli più ricercati, cotti alla perfezione con contorni ricchi e variegati.

A fianco della cucina emerge la Pinseria, con un’ampia scelta di pinse classiche e pinse gourmet, sempre leggerissime e digeribili.

Dulcis in fundo il settore Drink & Cocktail, altra medaglia d’oro del Burp, con una selezione attentissima ed estremamente ricca di liquori e spiriti sapientemente miscelati dai bartender professionisti.

Prenotare e ordinare al Burp Restaurant e per il live di Vincenzo Bencini

Per seguire il Burp sui social ed essere aggiornati sugli eventi e le novità del menù:

Burp Restaurant su Facebook

Burp Restaurant su Instagram

Per ordinare da asporto (take away) e delivery (consegne a domicilio) grazie a BaraondaFood basta cliccare qui.

Per prenotare un tavolo da Burp, basta cliccare qui.

Per informazioni: 349 728 8248

