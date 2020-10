Share Pin 6 Condivisioni

Casi positivi a Morlupo, Formello e Campagnano

Coronavirus, la situazione nei plessi del territorio di Asl Roma 4 –

Secondo i dati forniti da Asl Roma 4, diramati nella giornata odierna, presso Morlupo, Formello e Campagnano alcune classi di studenti sono state poste in isolamento a seguito del riscontro di alcuni casi positivi rilevati al loro interno.

Più in dettaglio

Morlupo

2 classi poste in isolamento a seguito del riscontro di 2 casi positivi, presso la Scuola superiore Margherita Hack.

Formello

1 classe posta in isolamento a seguito del riscontro di 1 caso positivo.

Campagnano

1 classe posta in isolamento a seguito del riscontro di 1 caso positivo, presso l’Istituto comprensivo di Roma 1, in attesa di conferma per errore di lavorazione del laboratorio.