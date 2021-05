Share Pin 0 Condivisioni

Breton, “UE non ha rinnovato con AstraZeneca”

Per ora l’Unione Europea non rinnova il contratto con AstraZeneca per i vaccini anti-Covid che scade a giugno.

Il Commissario al Commercio Breton alla radio France Inter ha confermato: “Non abbiamo rinnovato l’ordine dopo giugno. Vedremo cosa succederà”.

Breton tuttavia non ha espresso critiche al vaccino AstraZeneca che ha definito “molto interessante e molto buono”.

Nelle settimane scorse contro l’azienda anglo-svedese è stata avviata una causa legale per inadempienza del contratto.