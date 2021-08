Bracciano: sabato 7 agosto è di scena la commedia “Ragazzini” –

Bracciano: sabato 7 agosto è di scena la commedia “Ragazzini”

“Ci sono Estati che non si dimenticano. Ci sono Estati che si portano addosso per sempre. Tre ‘ragazzini’ amici per la pelle, affamati di vita, pieni di cicatrici. Un nuovo straordinario viaggio nel tempo in un patto imperfetto tra amore ed amicizia”.

Dodici attori in una unica grande storia. Un omaggio a Dino Risi e a Federico Fellini.

“Giulio, Stella e Carlo non sono più inseparabili. Portano addosso un fattaccio accadutogli nel 1950. Una commedia che racconta 21 anni. Ventuno anni per restare…Ragazzini!”.

Scritta e diretta da Enrico Maria Falconi, la stessa vedrà sul palco, oltre al suddetto: Ester Botta, Alessandro Sparacino, Marco Fiorini, Peppe Piromalli, Fabrizio Apolloni, Daniele Derogatis, Caterina Fasulo, Fiammetta Blasucci, Matteo Tusculano, Federica Corda e Riccardo Spadone. Scene di Luca Garramone, costumi di Simone Luciani, luci e fonica a cura di Luca Bertolo.

Una produzione: Blue In The Face – Officina dell’Arte – La Lunga Prova. Tutto ciò, sabato 7 agosto alle ore 21.00 per l’Estate di Bracciano presso la Piazza del Comune.

Entrata libera.

Prenotazioni possibili al Punto Informazione Turistico (cell. 3334902577).