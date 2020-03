Bracciano, emergenza Coronavirus: il punto del Sindaco Tondinelli

Condividi Pin 3 Condivisioni

“In uno scenario di nuovi casi positivi nel territorio della Asl Rm4 che conta oggi 16 nuovi contagi, il decesso di un uomo di 94 anni a Civitavecchia e 247 persone uscite dalla sorveglianza domiciliare, comunico con un sospiro di sollievo che anche per oggi non si registrano nuovi casi a Bracciano”.

Il Sindaco Armando Tondinelli fornisce un aggiornamento sulle persone affette da Covid -19: “Proprio in questo momento, vi chiedo ancora un maggiore sforzo: non dobbiamo abbassare la guardia. Ci sono giornate di sole in cui capisco la difficoltà che si prova a rimanere a casa ma questi sono momenti delicatissimi e dobbiamo attenerci al decreto nazionale sull’emergenza Coronavirus che ci impone di restare nelle nostre case. Non dobbiamo mollare e stringere i denti per uscire il prima possibile da questa terribile situazione. A tale proposito volevo ringraziare di cuore i volontari della Protezione Civile, Croce Rossa, AVAB e Misericordia per il loro impegno nel portare beni di prima necessità ai disabili e anziani che non possono muoversi.

Nel caso qualcuno avesse dei dubbi o dei sintomi e volesse avere rassicurazioni ricordo che è possibile scaricare la app ‘Lazio Doctor COVID’ che attraverso una equipe di medici saprà dare delle prime risposte utili agli utenti. Mi raccomando, continuiamo così, restiamo a casa e presto ne usciremo tutti insieme!”.