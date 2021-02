Bozza nuovo Dpcm, a marzo riapriranno cinema e teatri?

Share Pin 3 Condivisioni

In una bozza del prossimo Dpcm emergono le possibili disposizioni per permettere a cinema e teatri di riaprire al pubblico

Da una bozza del nuovo Dpcm circolata in queste ore sembrano emergere dettagli interessanti per quanto riguarda un’apertura per alcune categorie di attività per ora fortemente penalizzate.

I cinema e i teatri potrebbero dunque tornare ad aprire dal 27 marzo, cioè tra un mese.

Nella bozza si legge che si prevederebbe un’apertura con posti a sedere preassegnati e distanziati

La condizione è che sia assicurata la distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, non conviventi.

Di contro nelle regioni dichiarate “zona rossa”, barbieri e parrucchieri dovranno restare chiusi.

Basilicata e Molise saranno rosse, mentre Lombardia, Piemonte e Marche passeranno in arancione.

Le regioni in cui sono in vigore restrizioni sono ora dieci.